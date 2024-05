Il papà che punta la pistola contro tre persone: "Avete molestato mia figlia"

Il raid armato. La minaccia urlata in faccia alle vittime. Poi lo scontro fisico e l'arrivo dei carabinieri. Un uomo di 44 anni, un italiano senza precedenti, è stato denunciato lunedì sera a Milano con le accuse di minaccia aggravata, porto abusivo d'armi, usurpazione di titoli e lesioni personali dopo aver aggredito tre senzatetto: una 41enne italiana, un 23enne tunisino e un 42enne suo connazionale.

Il blitz è andato in scena poco prima delle 21 nel sottopasso ferroviario all'angolo tra viale delle Rimembranze di Lambrate e via Rodano. Il 44enne, dopo aver lasciato la sua auto poco distante, con la figlia 13enne all'interno, si è presentato ai tre dicendo di essere un carabiniere e ordinando loro di andare via da lì. Dopo aver dato due calci alla 41enne, ha estratto una pistola Beretta 9x21 e l'ha puntata contro i tre al grido di "Vi ammazzo tutti". I due clochard sono comunque riusciti a bloccargli il braccio disarmandolo, ma l'aggressore ha impugnato un coltello cercando di colpirli nuovamente. L'allarme è scattato quando una passante ha visto la vittima a terra in lacrime, la pistola e la lama sull'asfalto e i due senzatetto che tenevano fermo il 44enne.

Lui stesso ha poi detto ai carabinieri del Radiomobile che in mattinata sua figlia era stata molestata nel sottopasso mentre andava a scuola, motivo per cui lui aveva deciso di farsi giustizia da solo. I militari hanno accertato che la Beretta era regolarmente denunciata e che l'uomo ha un porto d'armi per uso sportivo, che è stato ritirato, mentre l'arma e i proiettili sono stati sequestrati. Uno dei due clochard, il più giovane, è finito al pronto soccorso del Gaetano Pini con una prognosi di 30 giorni per la frattura del metacarpo.