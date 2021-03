Perché (e di quanto) Papa Francesco taglia lo stipendio dei cardinali

Con un motu proprio ad hoc, Papa Francesco prende una decisione, quella di ridurre lo stipendio, non solo di cardinali, ma in generale dei porporati, sacerdoti e religiose della Santa Sede, anche se non tutti avranno lo stesso trattamento e le riduzioni di stipendio seguiranno principi di proporzionalità e progressività. Stando al motu proprio, vengono ridotti a tempo indeterminato gli stipendi dei cardinali del 10%, dei capi dicastero e dei segretari dell’8% e di tutti i sacerdoti, i religiosi e le religiose in servizio in Vaticano del 3%. Dunque tutto il personale non laico sarà coinvolto in questa iniziativa personale del Papa. Inoltre per tutti i dipendenti è previsto il blocco dello scatto di anzianità fino al 2023, salvo quelli del terzo livello, che percepiscono stipendio inferiore. Ma perché una decisione del genere e perché proprio oggi? Perché "un futuro economicamente sostenibile richiede oggi, fra altre decisioni, di adottare anche misure riguardanti le retribuzioni del personale", scrive Bergoglio nel documento papale.

Dunque il punto è che c’è la necessità di tagliare gli stipendi per una questione di sostenibilità economica, soprattutto per lo Stato di Città del Vaticano, che ha problemi di disavanzo delle casse. Ancor di più in un momento come questo, in cui l’emergenza del Coronavirus non ha fatto altro che peggiorare la situazione. Dunque dal 1 aprile, i dipendenti del Vaticano, soprattutto i chierici, vedranno una busta paga più leggera. Non sono previsti tagli in casi eccezionali collegati alle spese per la salute. Qualche ritocco anche per il personale laico, ma solo per gli stipendi più alti.