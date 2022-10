Paracadutisti precipitano tra le case: il video dell'incidente

Sono drammatiche le immagini che mostrano uno dei due paracadutisti precipitati ad Abbiategrasso, in provincia di Milano, al di fuori di un campo sportivo, che avrebbe dovuto essere la destinazione del lancio. L'incidente è avvenuto domenica mattina, durante la celebrazione della battaglia di El-Alamein, organizzata da un oratorio con il patrocinio dell'amministrazione comunale.

Mentre tutti erano con lo sguardo all'insù per ammirare il volo e l'atterraggio dei parà, i due hanno mancato il campo sportivo e sono atterrati rovinosamente in mezzo alle case, facendosi male. Sono stati trasportati al Niguarda in codice rosso, uno con l'elicottero. Il filmato (della testata locale 'Ordine e Libertà') mostra alcuni lanci riusciti e poi uno dei due parà atterrare tra le case. Immediati i soccorsi.

Le polemiche sulla celebrazione

La celebrazione della battaglia (ricorre l'80esimo anniversario) aveva tra l'altro generato polemiche ad Abbiategrasso nei giorni scorsi, da parte del Partito democratico e dell'Anpi. L'associazione dei partigiani aveva rimarcato che fosse "fuori luogo la celebrazione di un evento ed una battaglia che hanno portato reparti dell’esercito italiano di allora a combattere in una guerra atta ad uccidere e farsi uccidere per difendere i regimi fascisti e nazisti. (...) La battaglia di El Alamein è stato un tragico episodio di una guerra di invasione e di sopraffazione di popoli sovrani e indipendenti, colonizzati dall’allora regime fascista". L'Anpi aveva contestato, per giunta in un oratorio, "l'esaltazione di una battaglia dove da alleati e assoggettati ad Hitler, i soldati italiani sono stati massacrati".