Guardrail "messo male", uomo rimane paralizzato dopo l'incidente: risarcimento di 3 milioni dal Comune

Un uomo rimasto paralizzato dopo un incidente stradale ha ottenuto un risarcimento record, 3 milioni di euro, dal comune di Elmas, alle porte di Cagliari. La vicenda, raccontata oggidal quotidiano L'Unione Sarda risale al 2013 e non ne erano a conoscenza né la sindaca attuale né il sindaco in carica dieci anni fa.

Si tratta di una sentenza definitiva. Il giudice ha stabilito che parte della colpa fosse dell'uomo alla guida che procedeva a velocità elevata ma che anche l'ente - non costituito in giudizio - abbia avuto una corresponsabilità del danno per il posizionamento di un guardrail: nello schianto infatti l'automobile aveva impattato in modo violento contro la cuspide della barriera che, invece di ammortizzare l'urto, lo avrebbe amplificato.

