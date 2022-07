Il sacerdote appare nudo sui social: "Non so cosa è successo"

Petto nudo, crocifisso al collo, doccia. Un selfie come se ne vedono tanti, ma l'uomo ritratto è un sacerdote e lo scandalo è servito. Quello che sembra essere più di un gossip ha travolto don Mario Montis, parroco della chiesa di Santa Barbara a Furtei (Cagliari), che nell'attesa di un chiarimento della vicenda è stato rimosso.

Tutto inizia quando sui social spunta una foto, pare il frame di un video, che ritrae Don Mario nudo, dentro una doccia. Ha solo gli occhiali sul naso e una catenina con la croce al collo. Nient'altro. L'immagine finisce in una storia Facebook e si diffonde. Tanto virale da arrivare all'arcivescovo della Diocesi di Cagliari, monsignor Giuseppe Baturi. "Non l'ho pubblicata io, non sono tecnologico: non so come possa essere successo", si difende don Mario.

La (non) giustificazione data serve a poco. La Diocesi ha comunicato che la parrocchia di Santa Barbara ha un nuovo parroco. Don Mario non viene neppure citato, c'è solo il nome del successore. Una mossa che però non spegne il gossip.