Bloccata nel traffico: donna partorisce in auto

La coppia si stava dirigendo in ospedale e ha chiesto ai carabinieri di aiutarli, attivando le sirena. All'arrivo al Sant’Anna di Torino la sorpresa: la donna aveva già partorito

Fiocco azzurro nel traffico di Torino: una donna ha dato alla luce il suo bambino nell'auto con cui, insieme al compagno, si stava recando in ospedale per partorire.

Nella mattina di oggi, venerdì 20 novembre, la coppia ha trovato corso Cairoli bloccata a causa dei un cantiere e ha chiesto aiuto ai carabinieri, spiegando l’urgente necessità di raggiungere il pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Sant’Anna.

I militari hanno immediatamente attivato i dispositivi di emergenza per farsi spazio nel traffico per scortare il veicolo fino all'ospedale. Ma il piccolo aveva troppa voglia di nascere e, intorno alle 8.30, all'arrivo in ospedale, i carabinieri si sono accorti che la donna aveva già dato alla luce un bel maschietto durante il tragitto.