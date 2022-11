Omicidio del poliziotto Pasquale Apicella: confermate le condanne

Confermate le condanne in appello per Fabricio Hadzovic, Admir Hadzovic e Igor Adzovic, i tre nomadi ritenuti responsabili dell'omicidio del poliziotto 36enne Pasquale Apicella, morto durante un inseguimento. Riavvolgiamo il nastro. Era la notte del 27 aprile 2020: i tre uomini si sono scagliati a tutta velocità contro la “pantera” su cui era in servizio l'agente Apicella, uccidendolo. Stavano scappando a bordo della loro Audi dopo aver tentato di svaligiare il bancomat di una banca.

Il 7 giugno 2021 erano stati condannati dalla Corte di Assise di Napoli rispettivamente a 26, 18 e 18 anni di reclusione. Oggi la Corte di Assise di Appello di Napoli (terza sezione) ha confermato le condanne inflitte in primo grado. Un quarto componente della banda, che al momento dell’incidente non era in auto, è stato condannato a sei anni di reclusione al termine di un processo celebrato con il rito abbreviato.