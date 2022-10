Tassista morto dopo mesi di coma, i colleghi: "È stato pestato durante il servizio"

Va fatta chiarezza sulla sua morte. La procura di Torino ha disposto accertamenti e ha sospeso il funerale di Pasquale Di Francesco, detto Lino (nella foto sotto), un tassista morto nei giorni scorsi, a metà ottobre 2022, forse per le conseguenze di un pestaggio che avrebbe subìto nel mese di giugno nella zona di piazza Bengasi a Torino. Le esequie si sarebbero dovute tenere domani, mercoledì 26 ottobre, nella chiesa di Sant'Antonio Abate in piazza Stampalia. Poi è arrivata la sospensione da parte della procura, per ulteriori indagini.

Secondo alcuni tassisti, riferisce TorinoToday, l'uomo avrebbe avuto un diverbio per il pagamento di una corsa con alcuni clienti che lo avrebbero malmenato, secondo altri avrebbe invece subìto la rapina di una collanina e avrebbe tentato di rientrarne in possesso, venendo picchiato. "Siamo stati noi a chiedere un approfondimento - ha detto a TorinoToday l'avvocato Davide Neboli, legale dei familiari della vittima -. Fino all'autopsia, tuttavia, è impossibile dimostrare il nesso tra i fatti capitati a giugno e il decesso".

Pasquale Di Francesco è stato ricoverato a lungo in ospedale prima di essere trasferito alla clinica "Anni Azzurri" di Santena, dove è avvenuto il decesso. Le sue condizioni si erano aggravate nei mesi scorsi, fino al coma. È possibile che in giornata i tassisti organizzino manifestazioni in città.