Pasquale Pinto uccide la moglie Eva e si suicida, il giallo del movente: "Nun so' pazz"

Pasquale Pinto, ex guardia giurata, 54 anni, si è barricato in casa in via Testa nel sobborgo di San Giovanni a Teduccio (Napoli), ha sparato colpi di pistola dalla finestra. Sono state ore di tensione quelle vissute giovedì mattina alla periferia del capoluogo campano. Parlava con la gente che si era radunata in strada e ogni tanto sparava un colpo in aria con la pistola. Gli dicono di smetterla, di non buttarsi di sotto. "Nun so' pazz", li tranquillizza. Nell'appartamento l'uomo forse in quel momento aveva già ucciso la moglie Ewa Kaminska, 48 anni, a coltellate. Poi si è tolto la vita. Forse si è avvelenato. I tre figli della coppia erano fuori. Gli inquirenti escludono gelosie o dissapori familiari. Un giallo inspiegabile.

Pasquale Pinto ha ucciso la moglie Eva Kaminska

Quando le forze dell'ordine hanno fatto irruzione nell'appartamento, hanno trovato i due corpi, l'uno vicino all'altro, ormai senza vita. Lo scenario, come specifica NapoliToday, è ancora tutto da confermare visto che, a ore di distanza dall'accaduto, la questura di Napoli non aveva ancora fornito una versione ufficiale della vicenda.

Massimo Vela, titolare del bar che sta di fronte al palazzo, ha visto com'è cominciato tutto: "Io ero già qui a lavoro - racconta a Massimo Romano di NapoliToday - ho sentito gli spari, 4-5 colpi in aria. Sono uscito fuori, ho cercato di parlargli: 'Lini che fai, posa quella pistola'. Niente, non c'è stato nulla da fare. Lui ha farfugliato qualcosa sul figlio in crociera, poi mi ha chiesto di chiamare la sorella. Dopo sono stato bloccato dalle forze dell'ordine e non ho più visto nulla".

"Deve aver perso la testa"

Massimo ha conosciuto Pasquale anni fa, in gioventù: "Uscivano insieme da ragazzi. Non aveva mai dato segni di squilibrio. Non ci frequentavamo più, ma lo vedevo spesso. Anche con la moglie e i figli. Non ho mai avuto l'impressione che litigassero. Deve aver perso la testa, è successo quello che non doveva succedere".

L'uomo si prendeva cura con amore e impegno dei figli, accompagnandoli a scuola e seguendoli nelle attività sportive. Vent’anni fa, durante il servizio, era stato ferito a colpi d’arma da fuoco a una gamba in un tentativo di rapina e, da allora, per l’invalidità, percepiva un’indennità. Negli ultimi tempi non aveva più un lavoro: l’istituto di vigilanza aveva chiuso e Pinto era in disoccupazione. Una vita normale, come tante. Fino a ieri mattina.

Ieri il quartiere è stato blindato dalle forze dell'ordine. Polizia, carabinieri, vigili del fuoco, polizia municipale e guardia di finanza hanno chiuso tutti gli accessi alla palazzina. I negoziatori hanno provato a capire quali fossero le motivazioni di Pinto. "Ero in auto - racconta una passante - e ho sentito gli spari. La polizia mi ha fatto scendere e allontanare perché eravamo esposti al fuoco".

Tre figli adolescenti

Quando la polizia ha fatto irruzione i contatti con Pinto si erano interrotti da alcune ore. L'uomo e la moglie erano ormai senza vita. Il movente dell'omicidio-suicidio resta un giallo. I due figli minorenni - una ragazzina di 14 anni e un ragazzo di 16 - erano a scuola, mentre il più grande, di 18 anni, è in gita scolastica su una nave da crociera. E' l'ultimo ad essere stato informato.