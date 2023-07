Pasquale Sesso ucciso in pieno centro a colpi di pistola

Omicidio a Napoli nella notte tra mercoledì e giovedì. Un uomo di 44 anni, Pasquale Sesso, è stato ucciso in un agguato al Pallonetto di Santa Lucia.

Sesso è stato raggiunto da uno solo dei diversi colpi d'arma da fuoco esplosi mentre era in sella a uno scooter in via Solitaria, mentre rientrava a casa. Un colpo solo, dunque, che è risultato essere letale.

L'uomo è stato trasportato nell'ospedale Vecchio Pellegrini, dove è spirato. Indaga la squadra mobile della questura.

