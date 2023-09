Passerella sul fiume crolla durante il collaudo, l'Sos: "In tanti l'avevano già percorsa"

È crollata prima dell'inaugurazione la nuova passerella ciclopedonale sul Senio di Borgo Rivola, frazione di Riolo Terme (Ravenna). Come si legge su RavennaToday, la nuova infrastruttura, di proprietà dell'Ente parchi e biodiversità Romagna, non ha retto al collaudo effettuato con delle grosse taniche d'acqua.

La passerella, che rappresenta un’importante struttura dell'Alta via dei Parchi, era stata finanziata utilizzando i fondi del Por-Fesr Emilia-Romagna 2014-2020 per la valorizzazione delle risorse artistiche, culturali e ambientali.

"L'Ente gestione parchi, proprietario della passerella e referente del progetto, si sta preoccupando di fornire una dichiarazione ufficiale sull'accaduto - spiega il sindaco di Riolo Terme, Federica Malavolti -. Il mio dispiacere è grande, come per tutti. Un progetto in difficoltà già dall'avvio, 2019/2020, per Covid e tutto il resto".

Fabio Pelosio, dirigente del Popolo della Famiglia a Bagnara di Romagna-lista per Riolo Terme, parla di "figuraccia storica. Non c'è pace per la valle del Senio. La cosa che lascia di stucco è che il ponticello era stato aperto già prima delle prove di carico e tante persone lo hanno percorso nei giorni scorsi, rischiando di farsi davvero male".

Continua a leggere su Today.it...