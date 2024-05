Patenti facili con l'aiuto del "telefonista": 60 indagati per un affare da 1 milione

Patenti di guida col trucco, ottenute pagando un suggeritore. L'affare è di portata milionaria ed è stato scoperto dalla polizia stradale di Brescia, con la polizia provinciale e i militari del nucleo di polizia economico-finanziaria. Per quattro persone sono scattate misure cautelari per associazione a delinquere, corruzione, istigazione alla corruzione e numerosi falsi in atto pubblico. È stato anche contestato il reato speciale di sostenimento degli esami di guida tramite sistemi di suggerimento, oltre a ipotesi di estorsioni sui candidati. Secondo l'accusa i quattro hanno costituito un'associazione per delinquere in grado di fare ottenere in modo illecito "patenti di guida di tipo B e carte di qualificazione del conducente per la guida professionale di mezzi pesanti per conto terzi".

Per il titolare di quattro autoscuole è scattato il sequestro di oltre 1 milione di euro. "È una vicenda che va a impattare sulla sicurezza nei trasporti. È stato scoperto un sistema che le motorizzazioni civili non riescono a prevenire nonostante siano emerse modalità note", ha detto il procuratore capo di Brescia Francesco Prete.

Patenti facili grazie al "telefonista"

L'indagine ha fatto emergere una figura del tutto nuova in questo tipo di truffe: quella del "telefonista" Si tratta in sostanza di un suggeritore da remoto per gli esami. Da quanto emerso "molti patentati non sanno nemmeno parlare italiano". Chi sosteneva l'esame indossava microcamere collegate con l'esterno e via auricolare venivano inviate le risposte da un suggeritore residente a Napoli e adesso agli arresti domiciliari. Era previsto un tariffario fisso: si andava dai duemila ai cinquemila euro.

Gli indagati in totale sono oltre 60. Sono in corso accertamenti su oltre 2.000 patenti (tipo A-B-C-C.Q.C.) conseguite nel territorio bresciano da persone provenienti dall'intero territorio nazionale. Eseguite anche perquisizioni col supporto tecnico-operativo del servizio centrale investigazione criminalità organizzata e di due unità cinofile "cash dog" della guardia di finanza per la ricerca di soldi contanti.

"Le quattro scuole guida collegate allo stesso titolare ora in carcere, erano il collettore di aspiranti camionisti da tutta Italia che venivano nel Bresciano per sostenere le prove", ha aggiunto il procuratore capo di Brescia.