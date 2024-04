Crolla il solaio: due ragazzini morti mentre giocano a Pasquetta

Tragica giornata di Pasquetta a Nuoro, nella zona di Badu 'e Carros, in Sardegna. Nella tarda serata di lunedì 1° aprile due ragazzini di 14 e 15 anni sono morti a causa del crollo del solaio di una vecchia casa diroccata in via Pasquale Dessanay, nella periferia della città. Si chiamavano Patrick Zola ed Ethan Romano. Molto probabilmente i due ragazzini stavano giocando all'interno dell'edificio abbandonato assieme ad altri amici che si sono salvati, quando c'è stato il crollo: è venuto giù il solaio che li ha schiacciati. Sono stati uccisi dal peso delle macerie crollate su di loro. Ma andrà fatta chiarezza. A lanciare l'allarme è stato un amico che era con loro, scampato alla tragedia.

Patrick Zola ed Ethan Romano: i due ragazzini morti dopo il crollo di un solaio a Nuoro

Immediato l'arrivo sul posto dei vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro e dei medici del 118, ma l'intervento non ha potuto salvare i due ragazzini, estratti senza vita dalle macerie. Sono in corso le indagini delle forze dell'ordine per chiarire la dinamica. Il magistrato di turno ha disposto la rimozione delle salme, che sono state trasferite all'ospedale San Francesco di Nuoro in attesa dell'autopsia.

"Non ci sono parole, se non un profondo dolore, quando due giovani vite vengono spezzate all'improvviso, come è successo oggi (ieri, ndr) poco dopo le 20, quando Patrick Zola ed Ethan Romano sono rimasti feriti a morte sotto il crollo di un rudere in zona Badu 'e Carros". Lo scrive su Facebook il sindaco di Nuoro Andrea Soddu. "In questa dolorosa circostanza, esprimo le più sentite condoglianze, a nome mio e dell'intera città di Nuoro, alle famiglie colpite dalla tragedia. Che la solidarietà e il sostegno possano lenire, anche se solo in parte, la sofferenza di una perdita enorme, come quella di due ragazzi che avevano tutta la vita davanti", conclude il primo cittadino di Nuoro.

"Sempre assieme dalle elementari, sempre amici, due ragazzi che amavano la vita, allegri, spensierati", ricorda una delle maestre dei due adolescenti. Il rudere è stato posto sotto sequestro.