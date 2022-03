Effetto guerra sulla spesa, scattano le vendite "razionate"

Niente carrelli stracolmi, niente corsa agli scaffali. Per prevenire gli acquisti in quantità esagerate per timore della guerra, Unicoop Firenze ha deciso di "razionare" la vendita di alcuni beni. E' stato fissato un tetto per farina, zucchero e olio di semi. I limiti sono ben chiariti nei cartelli comparsi nei diversi punti vendita della catena.

"In particolare - si legge in un comunicato riportato da FirenzeToday- è stato deciso di limitare a massimo quattro pezzi per cliente alcuni beni particolarmente sensibili che arrivano dalle zone interessate dal conflitto e che sono: olio di semi di girasole, farina e zucchero”. Un modo, viene spiegato, per garantire a tutti la disponibilità dei prodotti, come misura a tutela delle persone, considerato che “la situazione al momento è tale da poter spingere ad alcuni accaparramenti, nonostante non si prefiguri a breve termine nessun rischio concreto di mancanza di prodotti nei supermercati”.

Potrebbe sembrare un'esagerazione ma i fatti dimostrano che non lo è. In alcune aree del nord Sardegna la psicosi ha avuto il sopravvento sul buonsenso. Complici due messaggio audio in alcune chat si è diffusa la voce (infondata) di uno sciopero di 15 giorni degli autotrasportatori. Fonte ignota, nessun riscontro. Eppure il caos si è verificato puntuale: vari punti vendita di Sassari e non solo con file interminabili di clienti e carrelli traboccanti di confezioni d'acqua e generi di prima necessità.