Il pavimento crollato mentre gli invitati ballano al matrimonio

Inghiottiti da una voragine, sono caduti al piano di sotto, finendo coperti dai detriti. Stavano ballando per festeggiare un matrimonio, quando all'improvviso il pavimento sotto ai loro piedi è crollato. È ciò che è successo nel pomeriggio di sabato 13 gennaio nell'ex convento di Giaccherino (oggi adibito a locale per le feste, con sala ricevimenti) a Pistoia, in località Pontelungo, durante il ricevimento di un matrimonio. Il solaio della struttura ha ceduto all'improvviso e decine di persone hanno fatto un volo di qualche metro, precipitando dal primo piano al piano terra, tra calcinacci e macerie.

Il solaio crollato all'ex convento di Giaccherino a Pistoia

Gli sposi e la maggior parte degli invitati arrivavano da Firenze: la coppia aveva scelto l'ex convento, una struttura che risale all'inizio del Quattrocento, per festeggiare le nozze. Una cameriera del servizio di catering che ha assistito al crollo ha raccontato: "Abbiamo visto lanciare tavoli, bicchieri, perché tutti erano impauriti, quando hanno sentito il forte rumore. Noi siamo scesi passando vicino alla stanza dove era crollato il pavimento ed erano cadute le altre persone e c'era tantissima polvere, non si vedeva niente. Eravamo io e una mia collega e abbiamo sentito urla e persone disperate che piangevano".

Al momento il bilancio del crollo è di circa 35 feriti, di cui 20 lievi. Il presidente della regione Toscana Eugenio Giani ha parlato di 6 codici rossi. Nessuno è in pericolo di vita. Tra i feriti ci sono anche i due sposi. Secondo le prime ricostruzioni, parte degli invitati alla festa di matrimonio dove è crollato il solaio avevano già lasciato il locale, ma una sessantina di altri invitati, soprattutto giovani, sono rimasti ancora e stavano ballando, quando all'improvviso è avvenuto il crollo del pavimento dell'ex convento. La voragine ha inghiottito decine di presenti che si sono ritrovati al piano terra, coperti dai detriti.

⚠️Il nostro sistema regionale sanitario sta intervenendo per un grave crollo di un soffitto avvenuto all'ex convento di Giaccherino a Pistoia durante un matrimonio. — Eugenio Giani (@EugenioGiani) January 13, 2024

"C'è stato un crollo parziale del solaio, un buco al primo piano di circa 3 metri di diametro. Le persone precipitate hanno fatto un volo di circa 4 metri. Adesso stiamo verificando le cause del cedimento", ha detto Luca Cari, dirigente dei vigili del fuoco, ai microfoni di SkyTg24. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con diverse ambulanze, i vigili del fuoco e la polizia municipale, oltre al procuratore della Repubblica di Pistoia, Tommaso Coletta. I feriti sono stati portati negli ospedali di Pistoia, Prato, Empoli e Pescia.

Il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, ha ricordato che tutti gli ospedali sono stati "allertati per il tempestivo soccorso e assistenza in modo da gestire più pazienti possibili". "Cosa è successo lo accerteranno i vigli del fuoco e le forze dell'ordine. È crollato un pavimento dove sopra c'erano dei ragazzi che stavano ballando durante i festeggiamenti di un matrimonio, improvvisamente ha ceduto e quindi sono cascati nella sala sottostante. Ad oggi questo sappiamo, le cause verranno accertate", ha spiegato Tomasi.