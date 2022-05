Pedofilia, primo report Cei sugli abusi dei preti in Italia: "Ci prenderemo responsabilità"

Se ne parla da anni e puntualmente il tema vive alterne fortune: si passa dalla ribalta della cronaca al silenzio, al "meglio non dire". Negli anni è aumentata per la pressione sulla Chiesa per affrontare il problema dei casi di pedofilia che vedono coinvolti sacerdoti. Negli ultimi mesi, dopo la presentazione del rapporto sugli abusi sessuali nell'arcidiocesi di Monaco che ha coinvolto anche il Papa emerito Ratzinger, l’ipotesi di un'indagine tra le canoniche italiane ha ripreso corpo. Adesso che è stato eletto nuovo presidente della Cei (Conferenza episcopale italiana) il cardinale Matteo Zuppi, arriva il cambio di passo: ci sarà il primo report da parte della Chiesa italiana sui casi e sulle attività di prevenzione. Sarà reso noto per il 18 novembre. L'annuncio è arrivato al termine della 76esima assemblea generale Cei. "Il pensiero è sempre per le vittime, il loro dolore è la prima preoccupazione" ha detto Zuppi.

"Ci prenderemo responsabilità"

"Non c'è volontà di copertura, è solo un problema di serietà. Non abbiamo interesse a suonarcela e cantarcela da soli, vogliamo una chiarezza vera", ha chiarito Zuppi, spiegando perché' il report sugli abusi riguarderà solo il periodo dal 2000 al 2021 e non il periodo precedente. "Ci sembra molto più serio, per certi versi ci fa molto più male perché quel periodo ci coinvolge direttamente. Ci prenderemo le botte che dobbiamo prenderci, ci prenderemo le nostre responsabilità". "Nell'opera di contrasto agli abusi - ha detto ancora Zuppi - la Chiesa italiana prevede anche "l'accompagnamento degli abusatori. Siamo una madre, tuo figlio è sempre tuo figlio". Sul tema dei risarcimenti alle vittime, il cardinale ha invece sorvolato: "Staremo attenti ad aiutare e a stare vicini alla sofferenza delle persone".

Pedofilia nella Chiesa: la decisione della Cei

I vescovi si dicono "sensibili e vicini al dolore delle vittime e dei sopravvissuti a ogni forma d’abuso" e dettano le linee guida - il report ne è parte - che verranno seguite: