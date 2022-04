"Adesca bambine sui social", per il pedofilo scatta il divieto di usare internet

Non solo dovrà stare a un chilometro di distanza dai luoghi frequentati abitulamente da minorenni, ma non potrà accedere a internet per comunicare e non potrà utilizzare i social network. Così hanno deciso i giudici del tribunale di Milano, accogliendo la proposta della questura, per un 57enne italiano sorvegliato speciale per pedopornografia.

L'uomo è ritenuto responsabile di numerosi episodi di adescamento e violenza sessuale su ragazzine che hanno tra i 10 e i 13 anni e vivono tutte in città del Nord, come Milano, Genova e Padova. E' accusato anche di detenzione di materiale pedopornografico.

Come si legge su MilanoToday, l'uomo è pregiudicato per reati di violenza sessuale in danno di minori, detenzione e scambio di materiale pedopornografico. La nuova misura è nata perché intratteneva con i minorenni conversazioni che inizialmente erano incentrate sulla creazione di amicizie online, ma poi sfociavano nelle richieste di fotografie in pose esplicitamente pornografiche. In alcuni casi avrebbe anche tentato l'incontro dal vivo.



Ad aggravare la posizione dell'uomo, ritenuto socialmente pericoloso, il fatto che abbia avuto questi comportamenti nonostante un lungo periodo in carcere per gli stessi reati. Nell'ultimo periodo avrebbe affinato "ulteriorimente le tecniche abitualmente utilizzate" e avrebbe "scambiato sul web informazioni e materiale pedopornografico con altri pedofili, creando una vera e propria rete criminale finalizzata all'adescamento di minorenni". Da qui la decisione del questore Giuseppe Petronzi di procedere con la sorveglianza speciale per tre anni.