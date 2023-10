Ancora pedoni investiti: due ragazzi in gravissime condizioni

Ancora incidenti che coinvolgono pedoni. Un ragazzo di 25 anni è stato trasportato in coma all'ospedale Niguarda di Milano dopo che è stato investito da un taxi in piazzale Tripoli a Milano. L'incidente è avvenuto domenica sera dopo le 21:30. Sul posto sono arrivato i soccorritori del 118 e la polizia locale, che dovrà ricostruire l'esatta dinamica, in particolare se a passare con il semaforo rosso sia stato il taxi oppure il pedone. Si tratta del secondo incidente in 24 ore in città in cui un pedone ventenne viene travolto da un'auto e si trova in gravissime condizioni.

Nella notte tra sabato e domenica, infatti, un ragazzo di 26 anni era stato trasportato in gravissime condizioni, intubato con sospetta frattura del bacino e di un arto, all'ospedale Niguarda. Ora è ricoverato in condizioni stabili in un reparto di degenza in prognosi riservata. Intorno alle 2.45 di domenica il giovane era stato investito da un'auto mentre si trovava a piedi in via Chiesa Rossa, una zona con vari locali lungo il Naviglio Pavese.

A Milano gli incidenti che coinvolgono pedoni sono diventati un tema centrale nel dibattito cittadino, tra favorevoli e contrari alla velocità rallentata, alle isole pedonali, alle piste ciclabili. Almeno 12 i pedoni uccisi dopo essere stati travolti in città da febbraio a oggi. Una vita spezzata ogni tre settimane, all'incirca. "Ci vuole la città a 30 chilometri all'ora" secondo Carlo Monguzzi, capogruppo di Europa Verde in Comune.

Per cercare di porre un freno agli incidenti - da inizio anno sono morti anche cinque ciclisti e un uomo in monopattino - il comune di Milano a inizio mese ha costituito una task force per la sicurezza stradale. Compito del gruppo - aveva fatto sapere palazzo Marino - sarà "fornire supporto all'amministrazione con proposte che aiutino a migliorare la sicurezza degli utenti deboli della strada e a ridurre la congestione del traffico". Non c'è più tempo da perdere.

Segui Today anche sul nuovo canale WhatsApp