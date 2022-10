Venticinque euro per accedere a chat con foto e video hot di minorenni

Migliaia di foto e video pedopornografici venivano scambiati sul web attraverso chat private e un canale accessibile col pagamento di 25 euro. E' quanto ha scoperto la polizia postale e delle comunicazioni di Torino. Gli agenti hanno eseguito 12 decreti di perquisizione. Altrettante persone sono state denunciate (4 sono minorenni) per "detenzione e diffusione di contenuti realizzati mediante sfruttamento di minori di 18 anni". Tre persone sono state arrestate in Campania, Calabria e Lombardia e sono stati sequestrati migliaia di file. L'operazione è stata denominata "Area pedonale" e hanno partecipato gli agenti della polizia postrale di Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sicilia e Veneto.

L'indagine è partita da un'attività sotto copertura svolta nell'ambito del contrasto alla diffusione di materiale pedopornografico attraverso la rete e, in particolare, su una piattaforma di messaggistica che garantisce ampio anonimato agli utenti. Gli operatori sono entrati in contatto con gli utenti che, apertamente, sulla chat di gruppo, dichiaravano di possedere o pubblicavano materiale pedopornografico, proponendo di scambiarlo con altri internauti. Per identificare gli utenti del gruppo, dopo averne acquisito la fiducia, gli investigatori, sono risaliti alle tracce informatiche che hanno consentito l'individuazione dei partecipanti e, in particolare, dell'amministratore di un canale sul quale si poteva reperire materiale illegale ''particolare'', previa iscrizione e pagamento di 25 euro.

L'uomo, fa sapere la polizia in una nota, è stato arrestato in Calabria per commercio di materiale pedopornografico aggravato per aver utilizzato strumenti volti a impedirne l'identificazione. A suo carico, oltre numerosi supporti informatici, sono state sequestrate carte di debito/credito e un portafogli elettronico.