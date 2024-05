Riceve una mail terrificante e paga 117mila euro: chi lo ha truffato

Ha pagato per paura, versando i soldi convinto di essere finito nei guai. E invece ora nei guai sono finiti i suoi truffatori. Dodici uomini - un italiano, un senegalese e dieci nigeriani - sono stati perquisiti nei giorni scorsi dalla polizia perché sospettati di aver raggirato un italiano residente in Cina a cui hanno rubato 117mila e 500 euro spingendolo a credere di essere accusato di pedopornografia. La truffa, come accertato dall'indagine "Polo est" condotta dal centro operativo per la sicurezza cibernetica per la Lombardia, è iniziata con una mail ricevuta dalla vittima: una comunicazione con tanto di logo della polizia postale e la firma di un funzionario di polizia attualmente in pensione in cui l'uomo veniva informato di un'accusa a suo carico per il reato di pedopornografia, "risolvibile" però con il pagamento di una multa di 7.800 euro, soldi che lui ha pagato.

Dopo pochissimo tempo, il truffato ha ricevuto dal gruppo di ricattatori ulteriori email che gli intimavano di versare altro denaro, dopo la decisione di una fantomatica "corte d'appello". Dopo mesi di minacce e vessazioni, la vittima - che ha sborsato oltre 117mila euro - ha presentato querela alla polizia postale di Milano, che ha iniziato a indagare con il coordinamento della procura di Bergamo. Gli agenti sono così riusciti a ricostruire i movimenti di denaro tra l'italiano in Cina e gli estorsori - con base logistica nella Bergamasca -, oltre che ad accertare come il gruppo avesse ripulito i soldi attraverso dei "money mule" a cui era stato affidato il denaro.

La polizia ha poi sottolineato che "in nessun caso le notifiche di atti giudiziari vengono effettuate utilizzando la posta elettronica".