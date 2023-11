Nel fortino del clan anche penne biro trasformate in pistole

Non solo pistole e fucili, ma oggetti di uso quotidiano trasformati in armi da sparo come penne biro apparentemente innocue rese letali. Anche su stratagemmi del genere potevano contare le 37 persone arrestate oggi 6 novembre in un'operazione antimafia in Puglia. Per 28 degli indagati è stato disposto il carcere, per 9 i domiciliari. Rispondono, a vario titolo, di associazione a delinquere di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi da fuoco e da guerra nonché ordigni ad alto potenziale esplosivo, estorsione, numerosi danneggiamenti a seguito di incendio, tutti aggravati dal metodo mafioso.

Gli arresti sono scattati a Lecce, Carmiano, Veglie, Leverano, Porto Cesareo, Novoli, Monteroni di Lecce. Sono stati eseguiti dai carabinieri del comando provinciale di Lecce, con il supporto dello squadrone eliportato cacciatori "Puglia", del nucleo cinofili di Bari e del nucleo elicotteri di Bari-Palese. L'indagine, condotta dai carabinieri della compagnia di Campi Salentina e coordinata dalla Dda. di

Lecce, è andata avanti da dicembre 2020 e giugno 2023. Secondo l'accusa i capi - anche se ai domiciliari - istruivano le leve su come agire e controllare il territorio. Metodi "chiari": attentati dinamitardi e incendiari ai fini estorsivi e traffico di sostanze stupefacenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In particolare sono stati ricostruiti 26 episodi incendiari e dinamitardi nei confronti di esercizi commerciali, autovetture, cantieri, aziende agricole e immobili In alcuni casi il clan avrebbe sparato contro le case, in altri avrebbe fatto esplodere ordigni ad alto potenziale e di fattura artigianale all'esterno di strutture ricettive. Cosi si otteneva obbedienza e silenzio. In alcuni casi, non sono state nemmeno presentate denunce.

"A riprova dell'efferatezza e della spregiudicatezza del clan - dicono i carabinieri - c'è il singolare camuffamento di oggetti di quotidiano utilizzo, quali penne, in armi dalla micidiale offensività. Infatti, una penna biro è stata modificata e all'interno è stato realizzato un meccanismo tale da renderla pari a un’arma comune da sparo".

Sotto inchiesta anche alcune presunte estorsioni ai danni di imprenditori locali operanti in diversi settori merceologici, attuate mediante l'incendio di ben 5 mezzi ai danni di una società salentina che si occupa di pubblicità, mentre a una ditta edile sono stati bruciati diversi escavatori con danni per centinaia di migliaia di euro.

Le indagini hanno portato anche a 20 arresti in flagranza di reato, al sequestro di armi clandestine e fucili. Sotto sequestro anche oltre 30 chili di droga e una coltivazione illegale di cannabis con 800 piante a Novoli.

Segui Today anche sul nuovo canale WhatsApp