Pensionato di 91 anni preso a pugni da un rapinatore in centro: "Nessuno mi ha aiutato"

"Aiuto, aiuto. Fermatelo: mi ha preso l'orologio". Un pensionato di 91 anni, Gianpaolo Matteuzzi, è stato vittima di una brutale aggressione mentre camminava in via degli Orti Oricellari, nel centro di Firenze. L'episodio risale al 6 ottobre. L'anziano, ex campione italiano di staffetta, è stato preso a pugni e rapinato da un giovane sui trent'anni, come documenta un video pubblicato oggi dal 'Corriere Fiorentino'.

Nelle immagini si vede Matteuzzi che viene colpito più volte. L'anziano, fisicamente ancora prestante, tenta di difendersi brandendo quella che sembra una busta, ma alla fine il giovane finisce per avere la meglio. Matteuzzi finisce a terra, ma non si dà per vinto. Si rialza e prova a raggiungere il rapinatore che si allontana camminando velocemente, ma senza neppure mettersi a correre (forse per non attirare l'attenzione verso di sé).

Il video però mostra anche altro. Quando il 91enne viene schiaffeggiato e aggredito sono le 17, la strada è affollata, eppure nessuno si ferma ad aiutarlo. Dalle immagini si vede un uomo che osserva la scena incredulo, ma probabilmente per paura si tiene a distanza dall'aggressore. Che del resto, almeno da quanto si può capire dal video, sembra piuttosto robusto. Una donna continua a parlare al telefono. Altre persone passano senza fare nulla. Se è vero che rincorrere un rapinatore può essere rischioso, dal filmato sembra che nessuno vada a sincerarsi delle condizioni del pensionato. Almeno nei primi secondi.

Alla fine l'anziano viene aiutato dal proprietario di un albergo che gli fornisce anche le immagini registrate dal suo locale. Matteuzzi porta il video in Questura per sporgere denuncia e dopo qualche giorno riceve una telefonata inaspettata: il suo orologio d'oro ("un dono della famiglia Agnelli per i 30 anni di lavoro da dirigente in Fiat") è stato ritrovato ad Arezzo. "La squadra mobile ha risolto il caso in tre giorni" racconta l'anziano al Corriere. "Ma c'è qualcosa che mi turba: non riesco a rassegnarmi all'idea che Firenze sia cambiata. Ciò che colpisce è l'indifferenza della gente. Rivedo la scena dell'altro giorno come fosse un film. Nessuno è intervenuto".

