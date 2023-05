Pensionato italiano ucciso a coltellate in Marocco

Un uomo italiano di 76 anni è stato ucciso a Taghazout, in Marocco, un villaggio di pescatori che si trova lungo la costa atlantica a pochi chilometri dalla città di Agadir. L'omicidio si è consumato la sera di giovedì 11 maggio. Luciano Calzini, questo il nome della vittima, sarebbe stato prelevato da una "banda organizzata" mentre si trovava in casa sulle alture di Aourir. I suoi assalitori lo avrebbero costretto a seguirlo lontanto dall'abitazione e poi ucciso, in circostanze che però sono ancora da ricostruire.

L'uomo, un pensionato nato a Novara, sarebbe stato colpito con un coltello alla schiena, all'addome e alla gamba. Trasportato all'ospedale Hassan II di Agadir dopo essere stato soccorso da alcuni passanti, è morto tra le 5 e le 6 di venerdì mattina. Le indagini sono in corso. Stando a quanto trapelato la Gendarmeria reale sarebbe già riuscita a risalire ad alcuni dei sospettati scoperti anche grazie all'uso di un drone. L'abitazione del pensionato sarebbe stata messa a soqquadro, ma il movente è ancora da definire. Già nel 2021 l'abitazione dell'uomo era stata presa di mira da ignoti che avevano lanciato sassi contro le finestre.