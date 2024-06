Si finge un tecnico e viene "sequestrato" in balcone da un pensionato: banda di truffatori sgominata da 3 anziani

Tre pensionati sono riusciti a sventare il raggiro di una banda di truffatori torinesi arrivati a Bologna per mettere a segno l'ennesimo colpo. Con una tecnica comune, uno dei malviventi si è presentato a casa di un 88enne ex ricercatore dell'Istituto nazionale di fisica nucleare e fingendosi un tecnico del contatore. Come riporta La Stampa, l'anziano gli ha quindi consigliato di cominciare dal balcone e prontamente ha richiuso la porta lasciandolo intrappolato fuori. Il truffatore, un 55enne, ha quindi preso ad urlare per richiamare l'attenzione dei suoi due complici che aspettavano fuori.

I due complici incastrati dai vicini

Nel frattempo, però, l'88enne ha chiamato il 112, mentre una coppia di vicini di casa, entrambi sull'ottantina, sono riusciti a sbarrare la strada agli altri due truffatori che si erano introdotti nella palazzina e avevano già imboccato le scale verso l'appartamento. I due sono fuggiti, mentre il terzo non ha potuto fare altro che attendere l'arrivo dei carabinieri che lo hanno ammanettato. Dagli accertamenti è emerso che l'uomo aveva già precedenti per furto e truffa compiuti in varie province.