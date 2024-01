Il pensionato che spara 10 colpi di pistola dal balcone: "Mi sentivo solo"

Ha detto di sentirsi solo. Ecco perché, "ispirato" dai botti, avrebbe preso la sua pistola, sarebbe uscito sul balcone e avrebbe aperto il fuoco, centrando due auto. Un uomo di 67 anni, un pensionato italiano, è stato denunciato dalla polizia con le accuse di danneggiamento aggravato ed esplosioni pericolose dopo aver sparato da casa sua la notte di Capodanno. È successo in via Arnaldo da Brescia, zona Farini, a Milano. I poliziotti lo hanno però identificato mercoledì sera, quando una 31enne - appena tornata in città dalle vacanze - ha chiesto aiuto alle forze dell'ordine segnalando che aveva trovato la sua Polo "bucata" da due proiettili, uno sul cofano e uno sul parabrezza.

MilanoToday riferisce che gli agenti delle volanti hanno effettivamente trovato cinque bossoli 9x21 sull'asfalto e uno sul tappetino lato guida della Volkswagen e hanno poi notato che c'era una seconda macchina, una Kia, danneggiato dai colpi. Analizzando la traiettoria, i poliziotti hanno individuato l'abitazione del 67enne, che quasi subito ha ammesso le sue responsabilità.

Il pensionato, che ha un regolare porto d'armi, ha raccontato di aver sparato la notte di Capodanno dopo aver cenato da solo e dopo aver sentito i botti dei fuochi d'artificio. In una pianta sul balcone gli agenti hanno trovato e sequestrato un altro bossolo. Lo stesso 67enne ha consegnato l'arma, una Beretta 98Fs, proprio quella con la quale avrebbe sparato una decina di proiettili.