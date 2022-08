Percorre di notte l'autostrada con i pattini: "Seguivo le indicazioni del navigatore"

"Stavo solo seguendo le indicazioni del navigatore": si è giustificata così la ragazza fermata dalla polizia la notte scorsa mentre stava percorrendo sui pattini il tratto di autostrada, la A10, che collega Ventimiglia a Genova. Nel video delle telecamere di sorveglianza installate all'interno di una galleria dell'autostrada, si vede la pattinatrice sfrecciare in strada.

Poco dopo la mezzanotte tra il 20 e il 21 agosto, alla centrale operativa della polizia stradale è giunto l'allarme di una persona che percorreva velocemente la corsia di marcia calzando ai piedi un paio di pattini. Le pattuglie si sono così mobilitate per intercettare la pattinatrice solitaria e bloccata in sicurezza in un parcheggio.

La persona fermata alla richiesta di spiegazioni da parte dei poliziotti, ha candidamente ammesso che stava 'solo' seguendo le indicazioni del suo navigatore satellitare, che gli aveva indicato quel percorso autostradale come la strada più breve da seguire per raggiungere la sua destinazione.