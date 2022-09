Perde il lavoro e non riesce più a pagare l'affitto: famiglia con 3 figli piccoli sotto sfratto

Ashraf e la sua famiglia vivono a Roma, in un appartamento in via del Grano, nel quartiere Alessandrino, ma da quando lui ha perso il suo lavoro come impiegato in una pizzeria non riescono più a pagare l’affitto. E il 22 settembre rischiano di rimanere senza un tetto. L'esecuzione dell'ordinanza di sgombero prevista per lunedì 12 settembre è stata rinviata, nonostante la presenza dell'ufficiale giudiziario e delle forze dell'ordine, ma tra 10 giorni lo sfratto potrebbe essere portato a termine.

Come racconta su RomaToday il collega Valerio Valeri, Ashraf e la moglie hanno tre bambini piccoli: due gemelli di 3 anni e uno di 1 anno e mezzo. Prima della pandemia l’uomo, originario dell’Egitto, lavorava in una pizzeria, ma quando nel 2019 l’attività ha chiuso pagare gli 800 euro di affitto richiesti è diventato impossibile. E così è iniziata la morosità e sono arrivate le prime diffide. Fino all'ordinanza di sfratto vera e propria.

Dove finiranno, quindi, tra dieci giorni? "Non hanno alternative - denuncia Maria Vittoria Molinari di Asia Usb (associazione inquilini e abitanti) - perché nessuno ha saputo fornirgliele. I servizi sociali, la sala operativa, nessuno. Non ci sono posti per loro".

In realtà ad Ashraf e alla sua famiglia sarebbe stata offerta una soluzione temporanea: 3 mesi in una stanza della parrocchia di quartiere. L’uomo però "ha rifiutato - fa sapere la sindacalista - perché è una soluzione a termine, poi si troverebbero di nuovo per strada". In realtà il nucleo familiare sarebbe protetto dall'Onu, che tramite l'Alto Commissario per i diritti umani ha chiesto all'Italia lo stop dell'esecuzione di sfratto "ma il giudice ha revocato questa decisione mantenendo lo sfratto. Quindi bisogna capire - conclude Moliari - se il nostro Paese ascolta le raccomandazioni dell'Onu, oppure no".