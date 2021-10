Follia in aeroporto: perdono il volo e invadono la pista per raggiungerlo

Perdere un aereo capita a tutti, ma inseguirlo sulla pista prima del decollo è una folle scena da film. Una folle scena che invece è avvenuta (sul serio) all'aeroporto di Napoli Capodichino. Alcuni ragazzi, dopo aver perso il loro volo, hanno tentato di raggiungerlo a piedi in pista, andando contro il regolamento. I giovani sono arrivati al gate quando le procedure di imbarco erano già concluse, ma hanno pensato di raggiungere l'aereo da soli, forzando le porte del gate e raggiungendo la pista per poi tentare di salire sull'aereo prima del decollo.

Un piano che, come era plausibile immaginare, non è andato come credevano: le telecamere di videosorveglianza hanno permesso alle forze dell'ordine di notare degli estranei sulla pista, facendo accorrere sia il personale dell'aeroporto di Capodichino sia gli agenti di Polizia. I ragazzi, dopo essere stati bloccati, non hanno opposto particolare resistenza, oltre a chiedere con insistenza di poter salire sull'aereo.

Un tentativo folle e molto pericoloso, che ha messo a repentaglio non soltanto la loro vita, ma anche quella dei passeggeri presenti sugli aerei presenti in quel momento sulla pista. Adesso per i giovani è scattata una denuncia da parte delle forze dell'ordine: forzare le porte del gate e accedere alla pista infatti è severamente vietato.