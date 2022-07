Uomo perseguita l'ex compagno: "Dirò a tutti della nostra storia contraria all'Islam"

Avrebbe perseguitato l'ex compagno incendiandogli l'auto e minacciando di rivelare ai familiari la loro relazione omosessuale contraria ai precetti dell'Islam. Per questo un uomo di 39 anni è finito ai domiciliari in seguito a una misura cautelare emessa dal gip su proposta della Procura di Monza. Il reato ipotizzato è di atti persecutori. Secondo quanto ricostruito i due, entrambi di origini pakistante, si erano lasciati lo scorso febbraio. Da allora il 39enne avrebbe cominciato insistentemente a molestare e intimidire il suo ex compagno, di 26 anni, chiedendogli denaro e favori vari, ma cercando allo stesso tempo di convincerlo a tornare insieme. Non solo: lo avrebbe anche minacciato di diffondere alcuni video privati e di rivelare il loro legame ai parenti musulmani.

Le indagini sono iniziate nei mesi scorsi dopo che nella nottata del 20 maggio un incendio aveva distrutto l'auto di proprietà della vittima e coinvolto anche la sua abitazione. In quell'occasione da casa erano anche spariti 10mila euro e il 26enne, per uno choc emotivo, era finito in ospedale.

Quella notte il 39enne si sarebbe avvicinato alla casa dell'ex vestito da donna appiccando il fuoco in più punti con l'intenzione di provocare un incendio di grosse dimensioni. A quel punto, stando a quanto ricostruito, sarebbe entrato di soppiatto nell'abitazione portando via 10mila euro in contanti. Ad incastrarlo è stata una lettera intimidatoria lasciata in casa dell'ex compagno: aveva usato un nomignolo che usava in passato per rivolgersi all'ex in via confidenziale. Gli accertamenti eseguiti avrebbero infatti permesso, spiegano dal comando provinciale dell'Arma, "di far emergere elementi idonei a ricondurre all'indagato l'evento del 20 maggio e inquadrare lo stesso nella più ampia cornice degli atti persecutori". L'uomo è stato arrestato dai carabinieri: al momento si trova ai domiciliari con braccialetto elettronico.