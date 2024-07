Treni bloccati e ritardati a causa di persone sui binari: caos in stazione

Non bastava il caos creato da un bug informatico, a Firenze le ferrovie sono state mandate in tilt da alcune persone che hanno deciso di fare una passeggiata sui binari, portando così a un temporaneo blocco dei viaggi nella regione per motivi di sicurezza e disagi per i passeggeri a Santa Maria Novella che hanno visto i loro treni cancellati o ritardati. È stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine per rimuovere dal percorso le persone che camminava vicino ai binari nei pressi della stazione Campo Marte.

"I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza attuale fino a 60 minuti", si legge nelle informazioni sulla mobilità diffuse sul sito di Trenitalia. Come racconta Firenze Today, dopo i disagi di ieri dettati da un problema all'alimentazione della linea all'altezza di Rovezzano, alla stazione di Firenze Santa Maria Novella si registrano ora ritardi fino a quasi due ore per i treni in partenza a causa delle persone sui binari vicino Campo di Marte, che hanno creato problemi a cascata su tutti gli altri treni.

Cancellati i treni per Borgo San Lorenzo, da e per Pontassieve che doveva partire da Santa Maria Novella intorno alle 10 così come quello per Prato Centrale e da e per Montevarchi da Campo di Marte la cui partenza era attesa intorno a mezzogiorno. Numerosi e copiosi ritardi sugli altri treni. Tantissime le persone che affollano la stazione fiorentina in attesa di capire la loro sorte in una giornata iniziata in maniera problematica per chi ha deciso di mettersi in viaggio.