La vacanza all'estero, la sosta nei boschi e la fuga: Dafne è scomparsa nel nulla a 13 anni

Una ragazzina di tredici anni che sembra scomparsa nel nulla e le autorità di tutta Europa mobilitate nelle ricerche. È la storia di Dafne Odescalchi, tredicenne della provincia di Roma, sparita nel nulla a dicembre 2022 poi "avvistata" in Francia a maggio e a luglio nuovamente scomparsa.

Del caso si occupa anche il Comitato scientifico ricerca scomparsi OdV, che ha lanciato un appello affinché chiunque abbia informazioni contatti le forze dell'ordine. Dafne è alta 1 metro e 44 centimetri, è esile, ha lunghi capelli biondi e occhi verdi.

La vicenda di Dafne inizia alla fine di dicembre 2022. La ricostruisce con Today.it Marco Macrì, avvocato che rappresenta la mamma della ragazzina. "I genitori - spiega il legale - sono divorziati e hanno l'affido congiunto con collocamento prevalente con la mamma. Il padre chiede di portare la figlia in vacanza in Spagna, a Barcellona, per sette giorni e la madre acconsente. Dal giorno della partenza i contatti madre-figlia sono sporadici. L'8 gennaio 2023 la madre attendeva Dafne a Santa Marinella, ma di lei e del padre nessuna traccia".

Iniziano i tentativi di rintracciare padre e figlia, senza successo. "La donna allora si rivolge ai carabinieri e presenta denuncia", prosegue il legale. La segnalazione viene inserita nella banca dati nazionale e internazionale. I primi riscontri si hanno solo a maggio. "Dafne e il padre vengono rintracciati dalle autorità francesi in un bosco in Francia (località Saint Just Dipartimento di Ardèche), dove erano accampati. Erano in auto anche se il padre non ha patente - racconta l'avvocato Macrì -. Le autorità francesi fermano il padre per la sottrazione internazionale di minore e, in attesa delle decisioni del tribunale dei minori italiano sul trasferimento in Italia, Dafne viene collocata temporaneamente in una casa famiglia in Francia".

A metà luglio arriva la decisione del tribunale: Dafne deve tornare in Italia. La ragazzina però scompare. "Lascia la struttura dove era affidata temporaneamente e nello stesso giorno diventa irreperibile anche il padre che nel frattempo era sotto il controllo delle autorità francesi. Sono le stesse autorità - sottolinea il legale - a ipotizzare che padre e figlia siano 'presumibilmente' insieme". Da qui la nuova istanza alle autorità perché rintraccino l'adolescente.

Dove si trova Dafne? Come sta? Con chi è? Si trova con il padre? Tutte domande che a oggi, 15 agosto 2023, non hanno risposta. Sappiamo con certezza solo che Dafne manca dalla casa della madre da dicembre. "Il padre - precisa l'avvocato - non ha mai chiesto la revisione degli accordi di divorzio. Da dicembre invece ha agito in totale spregio delle sentenze e delle norme. La ragazzina non ha più frequentato la scuola. Di fatto dovrà ripetere la terza media. Le sue abitudini sono state stravolte ed è certamente destabilizzante".