Entra in un negozio per rubare, ma resta incastrato in una finestra e muore

Un dramma assurdo. Un uomo di 34 anni è morto la scorsa notte, lunedì 29 aprile, a Perugia, dopo aver provato a fuggire da un negozio di generi alimentari. L'uomo, 34enne tunisino senza fissa dimora, sarebbe stato infatti colto in flagranza mentre era intento a rubare all'interno del negozio. Una volta scoperto si sarebbe dato alla fuga che è però finita in tragedia.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri l'uomo sarebbe infatti morto per "asfissia meccanica" dopo essere rimasto incastrato in una finestra di ridotte dimensioni, con il corpo sospeso all'esterno e collo e braccia all'interno.

Il 34enne, hanno ricostruito i carabinieri, era entrato nell'esercizio commerciale ed era quindi stato sorpreso dalla titolare mentre forzava il registratore di cassa. Su disposizione della Procura della Repubblica di Perugia, la salma è stata trasportata all'obitorio dell'ospedale "Santa Maria della Misericordia" di Perugia, per i successivi accertamenti per stabilire le esatte cause della morte. Sul caso indagano i carabinieri della Stazione di Perugia.