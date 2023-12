Colpito alla testa da un petardo: gravissimo 28enne

Un ragazzo di 28 anni è rimasto gravemente ferito alla testa dallo scoppio di un petardo. È successo ad Anzio (Roma) nella serata del 29 dicembre.

Sono intervenuti i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione il giovane, un operaio incensurato, stava partecipando a una festa in un locale ma è uscito per prendere una boccata d'aria e proprio in quel momento è stato accidentalmente colpito dallo scoppio di un petardo lanciato da un amico.

Dopo essere stato portato all'ospedale di Anzio, è stato trasferito d'urgenza al San Camillo di Roma. Qui è stato sottoposto a intervento chirurgico e ricoverato in terapia intensiva. La prognosi è riservata.

I carabinieri hanno identificato l'amico che avrebbe esploso il petardo, sulla cui tipologia sono in corso accertamenti.

