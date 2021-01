Peter Neumair e Laura Perselli: il giallo della coppia scomparsa e l'ipotesi hotel Eberle

Dove sono Peter Neumair e Laura Perselli? Lui ha 68 anni, la moglie 63. Sono scomparsi nel nulla a Bolzano, inspiegabilmente. I giorni passano senza novità. Lunedì pomeriggio, tornando da una passeggiata con il cane, il figlio non li ha più trovati a casa. "Erano felicissimi e molto sereni" raccontano i parenti ai media locali. Nessun motivo apparente per compiere gesti estremi: l'ipotesi viene esclusa con forza. I due non visualizzavano i messaggi su Whatsapp dal tardo pomeriggio di lunedì. A quel punto sono iniziati i timori, confluiti in una denuncia di scomparsa il giorno dopo.

Peter Neumair e Laura Perselli sono scomparsi

I cellulari della coppia risultano spenti. Informazioni utili potrebbe arrivare proprio dall'ultima geolocalizzazione degli smartphone, prima di essere spenti. Perselli è alta 168 centimetri e al momento della scomparsa indossava un cappotto lungo di lana beige, gonna bianca di velluto, stivali di camoscio ricamati con dei fiori ed una borsetta bianca al momento della scomparsa. Il marito Neumair è alto 1.77 ed indossava una giacca blu. Non hanno portato a nulla le ricerche nei dintorni del fiume Isarco e dei pendii del Renon.Con ogni probabilità Peter Neumair e Laura Perselli sono usciti insieme dalla loro casa per una passeggiata alle 18 e non hanno più fatto ritorno a casa, in via Castel Roncolo. Ricerche anche sull’Altopiano del Renon (fino al Corno, dove spesso i due andavano con le ciaspole) e lungo le Passeggiate del Talvera. Controlli senza esito anche al lago di Costalovara dove sembra che la coppia volesse andare a pattinare. Non li ha visti nessuno.

La frana che martedì ha travolto l’hotel Eberle

I due probabilmente si sono allontanati a piedi dato che sia le biciclette sia la macchina sono posteggiate nel cortile di casa. Le ipotesi: un incidente oppure

una aggressione. L’ipotesi più accreditata è quella di un incidente. Potrebbero essere finiti sotto l’enorme frana che martedì ha travolto l’hotel Eberle. Ma i tempi non coincidono e i primi riscontri sono negativi. L’albergo però si raggiunge dalla passeggiata di Sant’Osvaldo il cui ingresso si trova poco distante dalla villa della coppia, era chiuso per le norme anti Covid ma il sentiero è comunque frequentato. Un’altra ipotesi secondo i quotidiani locali è quella di una caduta accidentale nel fiume: non si esclude che la corrente possa aver trascinato i corpi a valle ma le ricerche dei sommozza- tori non hanno dato esito.

Peter Neumair e Laura Perselli scomparsi nel nulla durante una passeggiata