Pezzo di ferro "volante" in superstrada sfonda il parabrezza e lo colpisce in faccia mentre guida: tragedia sfiorata

Ha rischiato grosso, pochi centimetri e staremmo raccontando di un dramma. Giovedì 21 settembre Michele Scardina stava guidando la propria vettura sulla superstrada Fi-Pi-Li in direzione di Pisa quando, all'altezza dell'uscita di San Miniato, il parabrezza dell'auto è stato sfondato da un detrito proveniente dalla corsia opposta. L'oggetto di notevoli dimensioni, dopo aver infranto il vetro, ha colpito al volto il guidatore. Il fatto è accaduto a ridosso del confine tra i Comuni di Empoli e San Miniato (e delle province di Firenze e Pisa).

Scardina ha affidato la sua testimonianza al gruppo Facebook 'I dannati della FIPILI': "Mi trovavo in corsia di sorpasso e all'improvviso dalla corsia opposta al mio senso di marcia è arrivato un pezzo che secondo me potrebbe appartenere a un camion adibito al trasporto veicoli tipo bisarca. Mi ha sfondato il vetro e mi ha ferito il volto. Sono riuscito con non poche difficoltà a non scontrarmi con altre auto e uscire e mettere in sicurezza me e la macchina", racconta. Poi la chiamata al 112 e l’arrivo di ambulanza e carabinieri. "Vi chiedo se esiste un ente da contattare per cercare di risalire al camion - chiede agli amici social - O se qualcuno del gruppo ha visto qualcosa, mi faccia sapere".

Le indagini per ricostruire la dinamica del grave episodio e per cercare di risalire al mezzo che ha perso il pezzo di ferro sono ora affidate alla polizia stradale di Firenze.

