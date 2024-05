Camion con l'acido travolge auto in autogrill: un morto e 7 feriti gravi

Gravissimo incidente stradale sulla autostrada A21 a Piacenza, corsia Sud, all'ingresso dell'area di servizio Nure nella prima mattinata di oggi giovedì 9 maggio.

Il tir, carico di acido peracetico(un composto utilizzato in ambito ospedaliero), ha travolto un'auto con a bordo tre persone. Il conducente del camion è morto sul colpo, mentre i tre sono rimasti intossicati e sono stati trasportati all'ospedale di Piacenza insieme ad altre quattro persone che li avevano aiutati a uscire dall'abitacolo. Sette in tutto gli intossicati, nessuno in pericolo di vita. Sul posto mezzi del 118, l'eliambulanza e le squadre dei vigili del fuoco. L'area di servizio è stata chiusa dalla polizia stradale di Cremona.

Incidente lungo l'autostrada A21

Il camionista, che non è ancora stato identificato, è morto sul colpo a causa della violenza dell'impatto. La vettura, una Volkswagen Scirocco con a bordo un uomo e due donne, è stata letteralmente schiacciata dal mezzo pesante. Le taniche e le cisterne di acido si sono poi ribaltate e rovesciate, e il composto è fuoriuscito, provocando l'intossicazione dei tre a bordo della vettura e di altre quattro persone, un gruppo di amici che si sono avvicinati per aiutare le tre persone a bordo della vettura a uscire dall'abitacolo.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 7:30 quando sul posto sono intervenuti i soccorsi. Oltre all'eliambulanza (atterrata nel piazzale dell'area di servizio), all'automedica e alle ambulanze di Croce rossa e Croce bianca, sono intervenuti in forze i vigili del fuoco di Piacenza con due squadre, l'autogru e un nucleo specializzato Nbcr per gestire lo sversamento dell'acido.

Gli intossicati, che non sarebbero comunque in gravi condizioni, sono stati traspirati in ambulanza all'ospedale di Piacenza.