Auto sfonda transenne Vaticano, carabinieri sparano alle ruote

Attimi di panico oggi, domenica 19 giugno, in piazza San Pietro a Roma. Una Bmw non si è fermata all'alt intimato dai carabinieri, ne è nato un inseguimento per le vie del centro. L'auto è fuggita a tutta velocità abbattendo alcune transenne di sicurezza su via Paolo VI. I militari, per fermare il fuggitivo, gli hanno tagliato la strada e un carabiniere ha sparato alle gomme dell'auto. Il conducente - un 39enne albanese - è stato poi fermato poco distante, su via Gregorio VII. E' intervenuta anche la poliizia. L'uomo, con precedenti, adesso è piantonato all'ospedale Santo Spirito. La sua posizione è al vaglio.

Quanto accaduto ha fatto scattare il sistema antiterrorismo in Vaticano. La Guardia svizzera, per precauzione, dopo aver sentito gli spari, ha chiuso l'ingresso del Sant'Uffizio.