Picchia il suo cane in spiaggia, l'animale reagisce e lo azzanna ovunque: gravissimo

Tutto succede al lido Marinella di Porto Empedocle. Domenica un uomo stava picchiando il suo cane, non è chiaro per quale motivo (sempre che possa esistere un "motivo" valido per una violenza del genere). L'animale ha reagito e si è accanito contro di lui, azzannandolo in diversi punti del corpo. Il cane, di razza chow chow, non è di grandi dimensioni, ma l'attacco è stato molto violento.

Le condizioni del 35enne sono serie, è in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita secondo quanto riporta oggi AgrigentoNotizie. Che cosa ne sarà dell'animale? Sarà abbattuto? Per ora è stato affidato, temporaneamente, a un parente dell’agrigentino ferito. Il cane verrà sottoposto nei prossimi giorni a dei mirati controlli da parte dei veterinari dell’Asp, che dovranno stabilirne la pericolosità.

Le condizioni dell'uomo domenica pomeriggio sono parse subito gravi. E' stato trasferito con elisoccorso del 118 all’ospedale Civico di Palermo dove è tuttora ricoverato. Il proprietario del cane potrebbe essere denunciato per maltrattamento di animali. La sua posizione, ieri, risultava essere ancora in fase di valutazione. Quando le sue condizioni miglioreranno, potrebbe essere sentito dagli inquirenti per fare piena luce sulla vicenda.