Picchia la compagna incinta: lei si salva con una telefonata

Ha maltrattato e aggredito la compagna incinta. È successo a Roccapalumba, piccolo comune della città metropolitana di Palermo. I carabinieri della compagnia di Lercara Friddi hanno arrestato un uomo di 46 anni per maltrattamenti in famiglia. Si tratta di un volto noto alle forze dell'ordine. A far scaturire il provvedimento - spiegano dal comando dell'Arma - è stata la richiesta di aiuto della donna alla centrale operativa. Chi ha raccolto la telefonata, sentendo le urla e la voce affannata della donna, sul posto "ha inviato d'urgenza una gazzella dell'aliquota radiomobile e personale sanitario".

I carabinieri hanno fornito quindi il primo intervento, soccorrendo la donna, che è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Termini Imerese, dove sono state scongiurate conseguenze negative anche per il bambino in grembo. Negli stessi istanti il personale della stazione dei carabinieri ha ricostruito l'accaduto, ripercorrendo le varie fasi dell'aggressione e raccogliendo elementi utili per provare come i comportamenti violenti dell'uomo fossero reiterati nel tempo.

Alla luce di ciò i carabinieri hanno attivato la procedura prevista dal cosiddetto codice rosso, la legge del 2029 che rafforza la tutela di tutti coloro che subiscono violenze, per atti persecutori e maltrattamenti. Nei confronti del 46enne è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari in un luogo diverso dall'abitazione in cui vive anche la donna.