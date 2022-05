Parcheggia sotto il balcone della ex incinta, si arrampica e la picchia

Un uomo di 33 anni a Mondragone, nel Casertano, è stato arrestato per aver aggredito la ex compagna, che si trova in stato di gravidanza. Nella tarda serata di ieri, l'uomo è entrato con il camion nel cortile di casa della ex e ha fermato il mezzo a ridosso dell'edificio. Poi si è arrampicato sulla cabina di guida ed è riuscito così a raggiungere il balcone di casa della donna, al primo piano, ha sfondato la vetrata della porta-finestra ed è entrato nell'abitazione.

Il 33enne ha percosso l'ex compagna incinta. La donna ha chiamato i carabinieri e ha raccontato ai militari di aver in precedenza subìto dall'uomo anche minacce di morte telefoniche, e ha poi formalizzato una denuncia. L'arrestato, ritenuto responsabile di atti persecutori aggravati, è stato condotto presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere.

L'uomo è stato anche deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica con rifiuto di sottoporsi all'alcoltest.