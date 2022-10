Picchiata a calci e pugni dal figlio: donna muore in ospedale

Non ce l'ha fatta. È morta dopo due settimane di agonia, la donna di 76 anni picchiata brutalmente dal figlio (forse ubriaco) lo scorso 17 ottobre a Marigliano, in provincia di Napoli. L'uomo, 48 anni, molto noto nel comune del Napoletano, si era scaraventato con violenza contro la mamma e la zia. La 76enne era stata ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale del Mare dove poi è deceduta. Nella stessa struttura è ancora ricoverata in prognosi riservata l'altra donna, 67 anni. La notizia ha scosso l'intera comunità cittadina.

L'aggressione risale alla notte tra il 16 e il 17 ottobre quando i militari della sezione radiomobile di Castello di Cisterna erano intervenuti in via San Giovanni Battista, a Marigliano, dove era stata segnalata un'aggressione. Le due donne erano state soccorse dal personale sanitario e portate in ospedale. L'uomo ritenuto responsabile del pestaggio, figlio di una delle due donne picchiate, era stato arrestato per lesioni aggravate e portato in carcere a Poggioreale.