Afferrata per i capelli e picchiata brutalmente a 15 anni: le accuse contro il padre

Dovrà rispondere di lesioni aggravate il 46enne di Favara accusato di aver picchiato brutalmente la figlia di 15 anni provocandole ematomi all'occhio e alla tempia e forti dolori alla testa. La ragazza è attualmente ospite di una struttura protetta, mentre, come riporta Agrigento Notizie, il procuratore aggiunto Salvatore Vella ha disposto la citazione a giudizio nei confronti di Carmelo Luparello, il presunto autore delle violenze domestiche.

Le violenze

L'episodio risale allo scorso 14 luglio: al culmine di una lite familiare, l'uomo avrebbe prima colpito l'adolescente in viso, per poi tirarla per i capelli fino a farle sbattere violentemente la faccia e il capo a terra per due volte. La prima udienza è stata fissata al prossimo 7 maggio: Luparello, difeso dall'avvocato Calogero Lo Giudice, in quell'occasione potrà chiedere il rito alternativo o il patteggiamento.