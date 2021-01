La disabile picchiata e violentata: tre in manette, incastrati dai video

Picchiata con un bastone e abusata sessualmente, il tutto ripreso da un cellulare: tre persone, una donna e due uomini, sono stati arrestati dagli agenti della Squadra mobile di Caserta con l'accusa di violenza sessuale di gruppo, sequestro di persona, lesioni, revenge porn e staking ai danni di una 22enne, affetta da gravi problemi cognitivi.

Un incubo iniziato con la denuncia della scomparsa della ragazza presentata del padre al commissariato di Maddaloni. Dopo alcuni giorni di indagini da parte della procura di Santa Maria Capua Vetere, la giovane è stata ritrovata nella sua abitazione, dove nel frattempo era stata riaccompagnata da uno degli arrestati. Durante il colloquio con gli inquirenti e la psicologa è emersa la terribile storia di violenza di cui la 22enne era stata vittima: la ragazza ha raccontato di essere stata portata nella casa di uno dei suoi aguzzini, dove poi è stata abusata sessualmente e picchiata con un bastone. Sui telefoni degli indagati sono stati trovati i filmati che testimoniano le violenze commesse ai danni della giovane, che venivano scambiati attraverso una chat di gruppo. I tre volevano anche costringere la vittima ad accusare il padre degli abusi, approfittando dei suoi problemi cognitivi.

Sulla base degli univoci elementi di prova raccolti, la Procura della Repubblica ha richiesto ed ottenuto, dall'ufficio del gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la misura cautelare della custodia in carcere per tutti e tre gli indagati. Questa mattina all'alba, la misura è stata eseguita, gli arrestati sono stati rintracciati presso le rispettive abitazioni per poi essere condotti, i due uomini, presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere, mentre la donna presso il Carcere di Pozzuoli, in provincia di Napoli.