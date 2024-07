Picchiati con bastoni di ferro perché si opponevano allo sfruttamento nelle vigne: indagati tre caporali

Paghe da fame dai tre ai cinque euro all'ora, detrazione di vitto e alloggio, con giornate lavorative dalle dieci alle quindici ore per una paga che sfiora 500 euro. Ancora caporalato, questa volta nei vigneti delle Langhe, nel Cuneese. E chi si opponeva per le conduzioni di sfruttamento, veniva brutalmente aggredito dai caporali con bastoni di ferro e persino un todino di ferro prelevato dal filare di sostegno a una vigna.

Lo sfruttamento nei vigneti piemontesi

Per questo tre cittadini stranieri, un marocchino, un macedone e un albanese, sono accusati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e di violazione della normativa sul soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale. Al momento gli unici indagati sono i tre presunti caporali, migranti con precedenti penali, destinatari di misure cautelari nell'ambito di tre diversi filoni d'inchiesta, non collegati.

Erano loro a impiegare la manodopera straniera per paghe da fame, nelle campagne tra Farigliano, Neive, Castiglione Tinella, Monforte d'Alba: dai tre ai cinque euro all'ora, con giornate lavorative dalle dieci alle quindici ore.

L'attività d'indagine della squadra mobile della questura di Cuneo ha avuto inizio lo scorso anno, a seguito di diverse segnalazioni da parte di associazioni preposte alla tutela dei diritti delle persone e dei lavoratori, nelle quali si evidenziava lo sfruttamento di braccianti agricoli, in gran parte di origine africana, impiegati nelle attività connesse alla coltivazione dei vigneti nel territorio delle Langhe. Nel corso dell'attività investigativa sono stati accertati anche casi di violente aggressioni fisiche nei confronti dei lavoratori che protestavano per le condizioni di sfruttamento.

Contestualmente all'esecuzione delle misure cautelari sono stati posti sotto sequestro preventivo un immobile e cinque veicoli, tra automobili e furgoni, tutti utilizzati dagli indagati per accompagnare i braccianti sui luoghi di lavoro.

In un fabbricato di proprietà del macedone, a Mango, gli agenti hanno trovato diciannove migranti, quasi tutti extracomunitari: vivevano ammassati, in condizioni igieniche precarie, ma costretti a versare un affitto, che veniva trattenuto dalla loro paga. Nascosti nei cuscini e in una custodia per occhiali l'indagato aveva 16mila euro in contanti: lui stesso, è emerso, aveva installato un sistema di videosorveglianza domestico collegato col suo cellulare, per tenere sotto controllo anche a casa, come sui campi, i braccianti sfruttati.

I vigneti in cui i braccianti venivano sfruttati erano quelli di produzione di pregiati e noti vini docg, dal Moscato, al Barbera e al Nebbiolo anche per il Barolo.

La morte di un bracciante nel Tarantino

Dall'altra parte dello stivale, nel Tarantino un imprenditore agricolo di Laterza è indagato per omicidio colposo e caporalato per la morte di un bracciante agricolo, Rajwinder Sidhu Singh, di 38 anni, indiano. L'uomo è morto lo scorso 26 maggio ma l'indagine dei carabinieri e della procura è decollata solo nelle ultime ore. Ad allertare i carabinieri sono stati per primi i medici dell'ospedale di Castellaneta, ai quali il datore di lavoro ha raccontato di aver trovato il bracciante svenuto e riverso nel terreno. In ospedale, infatti, il lavoratore è arrivato già morto.

Ma la versione dell'imprenditore non ha convinto i medici. La Procura di Taranto ha disposto l'autopsia per accertare le cause del decesso. Esame necroscopico che è stato possibile eseguire solo a settimane di distanza, dopo essere riusciti a rintracciare i familiari del bracciante. E anche l'autopsia ha confermato i dubbi dei medici dell'ospedale di Castellaneta, anche se un responso più chiaro lo si avrà solo dopo che il medico legale avrà completato gli esami. La vicenda del Tarantino sembra avere analogie con quanto accaduto nelle campagne di Latina, dove ha perso la vita Satnam Singh, anch'egli indiano. In questa fase si cerca di capire se i soccorsi sono stati tempestivi.