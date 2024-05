"Pagaci da bere": viene trascinato fuori dal bar e massacrato di botte

Trascinato fuori dal bar e picchiato selvaggiamente da una gang. Sono a una svolta le indagini sul pestaggio avvenuto il 28 giugno del 2023 in un bar di via di Acqua Bullicante, nel quartiere Tor Pignattara, alla periferia est di Roma, di cui ha fatto le spese un 32enne pakistano che stava semplicemente bevendo qualcosa in un locale quando è stato aggredito da un gruppo di bulli. A distanza di quasi un anno dai fatti carabinieri hanno chiuso il cerchio attorno al branco. Si tratta di 4 italiani, un egiziano e un brasiliano, tutti di età compresa tra i 19 e i 21 anni, che ora sono finiti ai domiciliari.

Secondo quanto ricostruito, il pakistano sarebbe stato raggiunto da uno dei componenti del gruppo, appena entrato nel bar, che gli avrebbe chiesto di offrirgli da bere. Il rifiuto del 32enne ha innescato la violenta reazione di uno degli amici che prima lo ha minacciato ("dammi i soldi, io ho il ferro, ti ammazzo, fammi controllare le tue tasche"), per poi tirare fuori un coltello e colpirlo improvvisamente con un pugno al volto. Il 32enne è stato quindi trascinato fuori dal locale dove è stato colpito di nuovo con calci e pugni in faccia.

Prima di darsi alla fuga, lasciando la vittima a terra in una pozza di sangue, i sei giovani gli hanno portato via il portafogli (con 350 euro), una carta di credito e il cellulare. Infine hanno minacciato il proprietario del bar che gli aveva chiesto di fermarsi. È stata poi la vittima con un altro telefono a chiamare i soccorsi che lo hanno portato con l'ambulanza all'ospedale Vannini per i vari traumi riportati al volto. Grazie alle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza del locale e della zona e alle testimonianze raccolte durante le indagini, i carabinieri hanno individuato uno dei presunti componenti della gang, un giovane di origini brasiliane da cui poi si è arrivati agli altri cinque.