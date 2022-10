"Mio figlio ridotto in fin di vita all'uscita della discoteca: gli hanno lanciato una pietra addosso"

"Se hai un po' di coscienza ti devi costituire, hai fatto una cosa da vigliacco". A parlare ai microfoni di ModenaToday è Domenica Basile, la madre del ragazzo di 19 anni finito in terapia intensiva dopo una rissa scoppiata sabato notte nel parcheggio della discoteca Rockville di Castellarano, in provincia di Reggio Emilia.

Il gruppo della vittima e un altro gruppetto di ragazzi sarebbero venuti alle mani dopo un diverbio nato nel corso della serata. Secondo quanto appreso dagli amici, il 19enne modenese sarebbe stato colpito al capo da una pietra scagliata da qualcuno alle sue spalle, mentre cercava di raggiungere un'auto per lasciare la discoteca. Saranno comunque le indagini dell'Arma di Castellarano a dover tentare di ricostruire l'accaduto. Giuseppe Checchia, questo il nome del ragazzo, ora si trova all'ospedale di Baggiovara dove è tenuto in osservazione e in prognosi riservata.

"Il masso era grande, ora la vita di mio figlio è appesa a un filo"

Secondo la madre del ragazzo la lite sarebbe iniziata all'interno del locale. Qualcuno si sarebbe lamentato di una spinta e la situazione è rapidamente degenerata. Giuseppe e i suoi amici, assicura Domenica, "non volevano fare nessuna rissa, ma solo divertirsi. Erano andati lì perché c'era il compleanno di un loro amico". Queste le parole della donna che tenta di ricostruire l'accaduto sulla base di quanto le è stato riferito dagli amici del 19enne.

Quel masso che ha colpito Giuseppe, spiega la madre, "era grosso" ed è stato "lanciato volontariamente" racconta. "Mio figlio è stato preso in pieno". Il 19enne ora è in gravissime condizioni: "I medici ci hanno detto che è in fin di vita, la sua vita è appesa a un filo" dice la donna visibilmente provata. Giuseppe "è intubato, è in coma, ha la parte sinistra della faccia tutta gonfia. Dobbiamo solo sperare che Dio ci aiuti e che il cervello si sgonfi un po'. Giuseppe è un ragazzo d'oro, sempre pronto ad aiutare tutti, lo abbiamo cresciuto con dei valori. Non è giusto che sia successo questo".

La donna lancia anche un appello diretto a chi ha scagliato la pietra e sulle cui tracce si stanno muovendo i carabinieri: "Chi ha lanciato quel sasso lo ha fatto volontariamente, se ha una coscienza deve consegnarsi".

La madre del giovane ferito: "Il colpevole si costituisca" | Video

(Servizi video della redazione di ModenaToday)