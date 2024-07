Finisce il turno di lavoro e torna a casa: picchiato brutalmente in strada da 5 persone

Una violenza improvvisa, feroce, in piena notte. Un operatore di 61 anni dell'Ama, l'azienda municipalizzata romana dei rifiuti, è stato picchiato brutalmente in strada da 5 persone (che poi sono scappate). Il dipendente della municipalizzata aveva appena finito il suo turno di lavoro e stava per tornare a casa, quando un gruppo di persone lo ha sorpreso. Erano le 3:30 del mattino di domenica 30 giugno, in pieno centro di Roma, a Trastevere. L'aggressione è avvenuta in via Girolamo Induno, all'altezza del cinema Troisi, come ricostruisce RomaToday.

Dopo aver effettuato i servizi assegnati e ultimato il proprio turno di lavoro, il lavoratore si stava recando verso la fermata della metropolitana di San Giovanni per fare ritorno a casa. Il dipendente è stato colpito ripetutamente e con violenza dal branco che poi è dileguato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. L'operatore Ama è stato soccorso e trasportato all'ospedale Fatebenefratelli, dove è stato dimesso con sette giorni di prognosi.

Il presidente di Ama Bruno Manzi e il direttore generale Alessandro Filippi hanno condannato l'aggressione: "Esprimiamo massima solidarietà, anche a nome di tutta l'azienda, al nostro collega aggredito. Un grazie alle forze dell'ordine che sono prontamente intervenute e al personale sanitario che ha prestato le prime cure al nostro operatore".