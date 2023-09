Picchiato e poi investito da un'automobile: è caccia agli aggressori

È stato prima picchiato brutalmente e poi investito con un'automobile. Ora la vittima, un 19enne di Anzio, in provincia di Roma, si trova in ospedale in prognosi riservata. L'aggressione è avvenuta in piazza Cesare Battisti del comune vicino alla Capitale, nel pomeriggio di oggi 24 settembre.

Le persone che hanno picchiato e poi investito il 19enne non sono ancora identificate. Secondo le prime ricostruzioni il 19enne avrebbe avuto una discussione coi suoi aggressori. Il pestaggio è partito dopo che il 19enne ha rimproverato alcuni ragazzi che erano a bordo dell'auto perché stavano transitando ad alta velocità in prossimità della fermata dell'autobus.

Il gruppo, non si sa ancora composto da quanti, è sceso dalla vettura e ha aggredito con calci e pugni il giovane per poi risalire a bordo dell'auto e investire la vittima. Gli inquirenti stanno analizzando le telecamere presenti in zona per cercare di risalire agli autori. Il giovane e stato portato in codice rosso all'ospedale di Anzio. Sul caso indagano gli agenti della Polizia di Stato.