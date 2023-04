"Preso a calci e pugni, erano in dieci: se non fosse passata una signora mi avrebbero ucciso"

Preso a calci e pugni mentre tornava a casa dal lavoro. Il motivo? Sconosciuto. "Forse volevano derubarmi" dice Hridoy, un pizzaiolo originario del Bangladesh che ha raccontato in tv l'aggressione subita intorno alle 23.30 di sabato scorso. Sono le 23.30, siamo a Roma, nel parco di Villa Gordiani, quartiere Prenestino-Centocelle. Hridoy è da poco uscito dal ristorante in cui lavora, a San Lorenzo. Sta camminando nel parco che si affaccia su via Prenestina quando viene preso di mira dal branco. "Mi hanno aggredito", racconta alle telecamere di "Chi l'ha visto?" con i segni della violenza ancora ben visibili sul volto.

Erano "una decina di ragazzi fra i 18 e i 22 anni. Non mi hanno detto niente, sono passato a Villa Gordiani e hanno cominciato a picchiarmi". Un pestaggio brutale, violentissimo. Che poteva avere conseguenze ben peggiori. "Continuavano a colpirmi, se non fosse passata una signora mi avrebbero ucciso" dice ancora il pizzaiolo. "Mi hanno preso a calci e pugni. Fortunatamente è passata la signora italiana" racconta Hridoy. "Quando l'hanno vista hanno cominciato a dire 'scappiamo' e si sono allontanati".

L'ultima parola che il giovane bangladese ha sentito è "scappa, scappa". Poi il gruppo si è dileguato nel nulla. "Forse mi volevano rubare soldi e telefonini. Erano tutti bianchi". Dopo l'aggressione Hridoy ha chiamato un amico pizzaiolo ed è stato portato in pronto soccorso. Poi è andato dalla polizia a sporgere denuncia. Il peggio è alle spalle, ma lo choc per quell'aggressione, inaspettata e crudele, sarà difficile da superare. Anche se almeno un motivo per guardare con più fiducia al futuro c'è. Il pizzaiolo racconta infatti che tra non molto diventerà papà: "Mia moglie aspetta un bambino". Per ora lui è in convalescenza. "Non ho ripreso a lavorare, il dottore mi ha detto che devo stare fermo 20 giorni".