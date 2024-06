Da ruscello a fiume in piena in pochi secondi: l'impressionante video

Un rigagnolo che, in pochi secondi, diventa un fiume impetuoso. In grado di portare via tutto. L'impressionate onda di piena di un torrente è stata ripresa in un video diventato virale nelle scorse ore sui social. Nelle immagini si vede un flebile flusso d'acqua (il Riglio) lasciare spazio, quasi improvvisamente, a un tumulto di tronchi e schiuma. Siamo nel Piacentino, territorio colpito da forti nubifragi la scorsa settimana.

Un fenomeno molto simile a quello che ha strappato le giovani vite di Patrizia Cormos (20 anni), Bianca Doros (23) e Cristian Casian Molnar (25), travolti dal Natisone (Udine) sabato scorso. Anche loro sono stati sorpresi dall'acqua mentre i vigili del fuoco tentavano disperatamente di salvarli.